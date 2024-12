Mann nach Raub festgenommen

Nr. 2604

Heute früh wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in einem Spielautomatencafé in Friedrichshain gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 26-Jähriger gegen 3.25 Uhr in dem Lokal in der Samariterstraße einem 30-Jährigen eine, wie später festgestellt wurde, PTB-Waffe vorgehalten und Geld von ihm gefordert haben. Dieser Forderung soll der 30-Jährige nachgekommen sein. Als ein 28-jähriger Zeuge hinzukam, soll der Tatverdächtige die Waffe auf diesen gerichtet und mehrere Schüsse auf dessen Kopf sowie Bauch abgegeben haben. Anschließend soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Schützen und dem 28-Jährigen gekommen sein, die sich im weiteren Verlauf auf die Frankfurter Allee verlagerte. Die inzwischen eingetroffenen Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen fest und stellten die PTB-Waffe sowie ein Reizgasspray sicher. Seine bei der Auseinandersetzung erlittenen Verletzungen wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Im Polizeigewahrsam musste er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen, außerdem gab er freiwillig eine Blutprobe ab. Er erstattete seinerseits Anzeige gegen den 30-Jährigen, den er des Raubes persönlicher Gegenstände im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung beschuldigte. Auch der 28-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, wollte aber zunächst keine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort durfte er seiner Wege gehen. Der 26-Jährige wurde dem Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt. Heute soll er einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls prüfen soll.