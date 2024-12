Versuchter Raubüberfall auf Textilgeschäft

Nr. 2602

Gestern Abend kam es in Spandau zu einem versuchten Raub auf ein Textilwarengeschäft. Nach ersten Informationen betraten zwei Maskierte gegen 18.50 Uhr das Geschäft in der Staakener Straße, bedrohten zwei Mitarbeiterinnen im Alter von 39 und 45 Jahren mit einer Schusswaffe und verlangten die Herausgabe des Kassenschlüssels. Als die 45-Jährige angab, über keinen Schlüssel für die Kasse zu verfügen, kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf ein Tatverdächtiger der Frau mit der Waffe auf den Hinterkopf schlug. Als beide Frauen in der Folge um Hilfe riefen, flüchteten die Unbekannten ohne Beute in Richtung Seegefelder Straße. Die angegriffene Verkäuferin erlitt eine Beule am Kopf, bedurfte jedoch keiner weiteren ärztlichen Behandlung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.