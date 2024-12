Bauchtasche gewaltsam entrissen – Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich

Nr. 2617

Die beiden mutmaßlichen Räuber, die am 4. August 2024 einer 60-jährigen Frau auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Zwickauer Damm in Gropiusstadt ihre vor der Brust getragene Bauchtasche gewaltsam entrissen haben, konnten im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung identifiziert werden. Das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren Ermittlungen.

Erstmeldung Nr. 2601 vom 18. Dezember 2024:

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) nach zwei mutmaßlichen Räubern. Bisherigen Ermittlungen nach sollen die zwei bislang Unbekannten am Sonntag, den 4. August 2024, gegen 0.10 Uhr, einer 60-jährigen Frau auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Zwickauer Damm in Gropiusstadt ihre vor der Brust getragene Bauchtasche gewaltsam entrissen haben. Zwar wehrte sich die Frau, durch die Gewaltanwendung stürzte sie jedoch zu Boden und die Unbekannten konnten mit der Beute fliehen. Die Frau erlitt Verletzungen an den Händen, Armen und Knien. Rund zwei Stunden nach dem Raub setzten die Tatverdächtigen die EC-Karte der 60-Jährigen in einem Billard-Salon an einem Zigarettenautomaten ein.