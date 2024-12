Kunde vertreibt Räuber-Duo aus dem Supermarkt

Nr. 2595

Gestern Abend trieb ein Mann in Rudow zwei mutmaßliche Räuber in die Flucht. Gegen 19.40 Uhr sollen nach derzeitigen Erkenntnissen zwei maskierte Männer in der Straße Alt-Rudow einen Supermarkt in Absicht eines Überfalles gestürmt haben. Dort sprühten die Unbekannten einem 22-jährigen Kassierer Reizgas in das Gesicht. Danach überstiegen sie den Verkaufstresen und versuchten, die Kasse zu öffnen. Ein Kunde bemerkte die Tat und nahm einen im Geschäft befindlichen Feuerlöscher zur Hand. Damit besprühte der 42-Jährige die Tatverdächtigen, die wiederum mit Reizgas zurücksprühten und aus dem Laden rannten. Nach Angaben einer Zeugin soll einer der beiden mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Das Duo flüchtete ohne Beute in Richtung U-Bahnhof Rudow. Die zwei Angegriffenen erlitten Augen- sowie Atemwegsreizungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 42-Jährige hatte sich seine Augen bereits selbstständig ausgespült und lehnte eine medizinische Behandlung ab. Die Kriminalpolizei übernahm die Tatort- und Spurensicherung. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.