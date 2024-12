Versuchte Zerstörung eines Blitzeranhängers

Nr. 2594

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte einen Blitzeranhänger im Ortsteil Gropiusstadt zu zerstören. Der mobile Blitzer befand sich am Fahrbahnrand der Lipschitzallee, als Feuerwehr und Polizei gegen 3.30 Uhr wegen des ausgelösten Brandmelders an dem Gerät alarmiert wurden. Da an dem beschädigten Anhänger keine Flammen ersichtlich waren, musste er nicht gelöscht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen ist von einer Vorsatztat auszugehen. Die Ermittlungen dauern an.