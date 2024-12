Nr. 2593

Bei einem Unfall wurde gestern Abend eine Frau in Marienfelde verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeugen bog ein 24-jähriger Autofahrer gegen 18.30 Uhr von der Großbeerenstraße nach links in die Daimlerstraße ab, als eine 19-jährige Fußgängerin die Daimlerstraße bei Rot leuchtender Fußgängerampel überquert haben soll. Der VW-Fahrer fuhr die Frau an, wodurch sie am Kopf und Oberkörper verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).