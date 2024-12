Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 2592

Gestern Abend wurde bei einem Verkehrsunfall ein Radfahrer in Köpenick verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 60-jähriger Fahrradfahrer gegen 19.50 Uhr die Köpenzeile in Richtung Klepschweg. An der Kreuzung Köpenzeile Ecke Flansweg soll er die Vorfahrt eines 24-jährigen Fahrers eines Kleintransporters missachtet haben, der den Flansweg in Richtung Riebekeweg befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.