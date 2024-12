Auseinandersetzung auf dem Weihnachtsmarkt – mit Schlittschuhen gegen den Kopf getreten

Nr. 2591

Gestern Abend kam eine Jugendliche nach einer Auseinandersetzung auf einem Weihnachtsmarkt in Mitte in ein Krankenhaus. Gegen 19.30 Uhr hatten sich auf der Eisbahn des Weihnachtsmarktes in der Rathausstraße eine 15- und eine 16-Jährige gestritten. Nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen soll die Jüngere nach vorangegangener verbaler Auseinandersetzung und anschließendem Gerangel die ein Jahr ältere Jugendliche am Arm gepackt und zu Boden gedrückt haben. Als die 16-Jährige auf der Eisbahn gelegen habe, soll ihr die Angreiferin mit Schlittschuhen am Fuß gegen den Kopf getreten haben. Der 16-Jährigen sollen ihre drei Freundinnen zur Hilfe geeilt sein. Die zwei 17-Jährigen und die 14-Jährige sollen die 15-Jährige geschlagen haben. Zuvor soll die 15-Jährige der 16-Jährigen an der Kopfbedeckung gezogen haben, weshalb sie ebenfalls am Boden gelegen habe. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 16-Jährige in Begleitung ihrer am Ort erschienen Mutter mit dem Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Kontrahentin erlitt Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Rettungskräfte behandelten sie ambulant am Ort. Anschließend brachten Einsatzkräfte sie in die Obhut ihrer Betreuerin. Die Freundinnen der 16-Jährigen wurden ihren jeweiligen Eltern übergeben. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).