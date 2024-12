Mann mit Messer verletzt - Festnahme

Nr. 2585

Gestern Nachmittag wurden Polizeikräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Karow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 26-Jähriger gegen 15.40 Uhr mit einer Stichverletzung im Rumpf in ein Büro einer Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in der Siverstorpstraße gekommen sein und um Hilfe gebeten haben. Der Verletzte gab an, dass zuvor ein Bekannter in seine Unterkunft gekommen sei und ihm die Verletzung zugefügt habe. Nach erfolgter Erstversorgung durch Mitarbeitende der Einrichtung wurde der Verletzte von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, dort operiert und stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der Tatverdächtige im Alter von 25 Jahren wurde von Polizeikräften festgenommen und für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.