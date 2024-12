Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Nr. 2582

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 27 einen mutmaßlichen Dieb in Moabit fest. Gegen 14.30 Uhr alarmierte eine 30-jährige Frau die Polizei in die Seydlitzstaße nahe des Fritz-Schloß-Parks, nachdem sie zu ihrem Auto zurückgekehrt war und einen fremden Mann darin bemerkt hatte. Nachdem dieser ausgestiegen sei, fehlten diverse Gegenstände von der Rückbank. Die mutmaßlich bestohlene Frau soll den Mann dann zur Rede gestellt, in dessen Jackentaschen gegriffen und dort die Gegenstände von der Rückbank herausgeholt haben. Anschließend sei der Mann in Richtung einer nahegelegenen Kleingartenanlage geflüchtet. Die Anruferin führte die Polizistinnen und Polizisten zu der Parzelle. Dort ließ sich der Tatverdächtige widerstandslos von den Einsatzkräften festnehmen. Anschließend brachten sie ihn in ein Polizeigewahrsam. Nach der Durchführung einer Blutentnahme auf freiwilliger Basis übergaben ihn die Kräfte dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 2 (West), das mit den weiteren Ermittlungen betraut ist.