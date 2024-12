Seniorin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 2580

Gestern Nachmittag fuhren Kräfte der Polizei und der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Seniorin in Westend. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 48-Jähriger gegen 16.20 Uhr zunächst mit einem Audi rückwärts vom Mittelstreifen des Kaiserdamms und setzte rückwärts seine Fahrt bis kurz hinter die Soorstraße fort. Zeitgleich überquerte die 84-jährige Fußgängerin den Kaiserdamm vom Mittelstreifen aus in Richtung Soorstraße. Dabei wurde sie von dem 48-Jährigen mit dem Audi angefahren. Sie stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie Verletzungen an einer Hand und an einer Hüfte und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).