Mutmaßliche Räuber mit Fotos gesucht

Nr. 2581

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei mutmaßlichen Tätern eines schweren Raubes. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die zwei Gesuchten in dringendem Tatverdacht, am 18. April 2024 um kurz nach 6 Uhr, einen 72-jährigen Obdachlosen im S-Bahnhof Zoologischer Garten beraubt zu haben. Dem Opfer wurde vor einem dort befindlichen Supermarkt unter Vorhalten einer abgebrochenen Glasflasche die Armbanduhr entwendet. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend in Richtung des U-Bahnhofes in der Hardenbergstraße.

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort dieser Personen machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tatverdächtigen geben?

Hinweise sind zu richten an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a, 10559 Berlin, unter den Telefonnummern (030) 4664-273117, (030) 4664-273130, außerhalb der Bürodienstzeiten an (030) 4664-271100 sowie jede andere Polizeidienststelle.