Seniorin nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 2579

Gestern Nachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Weißensee alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen Passanten kurz nach 15 Uhr zunächst Brandgeruch und anschließend das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Rennbahnstraße wahr. Da die Tür der betreffenden Wohnung nicht geöffnet wurde, verschafften sich die Brandbekämpfer gewaltsam Zutritt und fanden in der Wohnung die Bewohnerin bewusstlos vor. Die Kräfte der Feuerwehr brachten sie aus der Wohnung und löschten die Flammen. Kurze Zeit später verstarb die 85 Jahre alte Seniorin trotz eingeleiteter Reanimation im Rettungswagen. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Rennbahnstraße zwischen Roelckestraße sowie Hunsrückstraße gesperrt. Andere Bewohnerinnen und Bewohner, die während der Löscharbeiten von Feuerwehrkräften evakuiert worden waren, wurden nicht verletzt und konnten nach Abschluss der Brandbekämpfung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.