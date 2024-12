Zwei Männer mit Stichverletzungen festgestellt

Nr. 2578

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einer Schlägerei nach Gesundbrunnen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es in der Brunnenstraße gegen 16.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Dabei sollen zwei unbekannte Männer einen 18-Jährigen festgehalten und mit einem Messer am Arm verletzt haben. Anschließend seien die Tatverdächtigen geflohen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er nach einer Operation stationär aufgenommen wurde. Wenig später konnten die alarmierten Einsatzkräfte in der Nähe einen 21-Jährigen mit einer Stichverletzung im Gesäß feststellen, der möglicherweise in Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Der Mann wurde zunächst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik und im Anschluss zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht. Ob die Sachverhalte miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen hat.