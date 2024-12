Unbekannte greifen jungen Mann an und bedrohen Passanten mit einer Schusswaffe

Nr. 2576

Heute früh griffen Unbekannte einen jungen Mann in Mitte an und bedrohten Passanten mit einer Schusswaffe. Gegen 6.30 Uhr sollen derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge drei vermummte Personen aus einem Auto in der Mohrenstraße ausgestiegen sein, um einen 19-Jährigen anzugreifen. Nach Schlägen und Tritten soll der Angegriffene zu Boden gefallen sein. Dem Vernehmen nach zog einer der Tatverdächtigen eine Schusswaffe und zielte auf umstehende Passanten. Anschließend soll das Trio wieder in den mit einem Fahrer besetzten Wagen gestiegen und vom Ort geflüchtet sein. Der junge Mann erlitt eine Platzwunde und Hämatome. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort stellte der behandelnde Arzt eine schwere innere Augenverletzung fest. In der Nähe des Tatortes fanden Einsatzkräfte eine am Boden liegende scharfe Schusswaffe samt Magazin und Munition und stellten diese sicher. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit Waffen.