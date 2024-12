Geschlagen, getreten und homophob beleidigt

Nr. 2574

Heute früh kam es in einem Lokal in Schöneberg zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden und einer von ihnen homophob beleidigt wurde. Gegen 4 Uhr wollte ein Mann eine Bar in der Lietzenburger Straße betreten. Ein 52-jähriger Mitarbeiter verwehrte dem Mann den Zutritt in die Bar. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen griff der 37-Jährige den Mitarbeiter daraufhin an. Er schlug und trat ihn und warf einen Stuhl nach ihm. Durch den Angriff wurden der Mitarbeiter und ein 39-jähriger Gast im Gesicht und am Kopf verletzt. Eine weitere Behandlung war nicht erforderlich. Außerdem beleidigte der Angreifer den Mitarbeiter homophob. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 37-Jährigen fest und brachten ihn zur Feststellung seiner Personalien auf eine Polizeidienststelle, die er im Anschluss wieder verlassen durfte. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.