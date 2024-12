Mann von Auto überrollt und verletzt

Nr. 2570

Heute früh erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg erhebliche Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen lag gegen 4.15 Uhr der 52-jährige Fußgänger auf der Fahrbahn des Mehringdamms. Kurz vor der Yorkstraße wurde der Fußgänger von einem Auto überrollt. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Der 52-Jährige erlitt Knochenbrüche sowie innere Verletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später erschien ein 31 Jahre alter Mann am Unfallort, der als Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeuges wiedererkannt wurde. Das Fahrzeug parkte in der Nähe des Unfallorts. Eine freiwillige Alkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Er wurde für eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.