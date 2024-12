Nach Taschendiebstahl – Tatverdächtiger greift Zeugen an

Nr. 2569

Gestern Mittag griff nach einem Taschendiebstahl in Kreuzberg ein Tatverdächtiger einen Zeugen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen entwendeten gegen 13.20 Uhr zwei Männer am Bahnsteig des U-Bahnhofs Schönleinstraße ein Portemonnaie aus dem Rucksack einer 59-Jährigen. Die beiden Zeugen im Alter von 24 und 47 Jahren sollen die Tat beim Einstieg in eine U-Bahn gesehen haben. Der 47-jährige Zeuge forderte das Duo auf, die entwendete Geldbörse wieder herauszugeben. Da sich die beiden Tatverdächtigen weigerten, dieser Aufforderung nachzukommen, sei es noch auf dem Bahnsteig zu einem Handgemenge gekommen. Kurz darauf sei einer der Tatverdächtigen ins Gleisbett gesprungen, um von dort aus den 47-Jährigen mit einem Stein zu bewerfen und traf ihn an der Schulter. Als der Steinwerfer wieder aus dem Gleisbett stieg, versuchten der Angegriffene und der 24-jährige Zeuge das Duo an der Flucht zu hindern. Den mutmaßlichen Taschendieben gelang die Flucht. Bei dem Steinwurf erlitt der 47-Jährige Schulterschmerzen. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Ermittlungen.