Unbekannte sprengen Geldausgabeautomaten

Nr. 2567

Heute früh sprengten Unbekannte einen Geldausgabeautomaten in Charlottenburg-Nord. Kurz nach 3 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr nach einem lauten Knall zum Heckerdamm alarmiert. Eine zur Tatzeit in der Nähe befindliche Frau soll unmittelbar zuvor zwei Männerstimmen wahrgenommen haben. Nach der Umsetzung der Geldautomatensprengung in einem Durchgang, der an einen Supermarkt grenzt, soll nach Angaben der Zeugin ein Mann herausgelaufen sein, in ein Auto gestiegen sein und mit dem mutmaßliche Fluchtfahrzeug Richtung Autobahn weggefahren sein. Bei der Sprengung des Geldausgabeautomaten gelang es den Tatverdächtigen nicht, Beute zu machen. Es wurde niemand verletzt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.