Zwei Festnahmen nach Taschendiebstählen an U-Bahnhöfen

Neukölln/Friedrichshain-Kreuzberg

Gestern Abend nahm die Polizei zwei Taschendiebe in Neukölln und Kreuzberg fest und brachte sie in Polizeigewahrsame, aus denen sie dem weiterermittelnden Fachkommissariat des Landeskriminalamts überstellt wurden.

Nr. 2564

Gegen 18.45 Uhr entwendete am Bahnsteig des U-Bahnhofs Hermannplatz ein 30-Jähriger einer 38-Jährigen unbemerkt ihr Handy aus der Jackentasche. Kräfte, die sich aufgrund eines anderen Einsatzes am Bahnhof befanden, konnten den Tatverdächtigen festnehmen und das entwendete Handy im Rahmen der Durchsuchung auffinden. Dieses gaben sie der Besitzerin zurück. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass sich der 38-Jährige unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Ein Fachkommissariat für ausländerrechtliche Straftaten der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die Ermittlungen zum unerlaubten Aufenthalt.

Nr. 2565

Als ein 19-Jähriger gegen 23.15 Uhr auf einer Bank am Bahnsteig des U-Bahnhofs Kottbusser Tor saß, habe ihn zuerst ein Unbekannter mit einer Krücke angesprochen und sich zwei Plätze weiter zu ihm gesetzt. Wenig später sei ein 26-Jähriger an ihn herangetreten, in Absicht ein Gespräch aufzubauen. Als dieser versucht haben soll, ihm die Hand zu reichen, habe der 19-Jährige den Handschlag verweigert. Schließlich habe sich der 26-Jährige um ein Bein des jungen Mannes gestellt und begonnen, Tanzbewegungen zu machen. Nachdem das Duo den Bahnhof in Richtung Reichenberger Straße verließ, bemerkte der Heranwachsende das Fehlen seiner Geldbörse und brachte dies auf der Nebenwache des Polizeiabschnitts 53 am Kottbusser Tor zur Anzeige. Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen in der Reichenberger Straße fest. Bei der Durchsuchung konnte die entwendete Geldbörse nicht aufgefunden werden. Dafür jedoch ein anderes offenbar aus einem Diebstahl stammendes Handy.

Tipps, wie Sie sich vor Taschendiebstahl schützen können, finden Sie hier.