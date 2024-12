Senior nach Kollision mit Lichtmast und Fahrzeug im Krankenhaus

Nr. 2566

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Wilhelmstadt alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 84-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr auf der Heerstraße zwischen Wilhelmstraße und Steinmeisterweg in Richtung Magistratsweg unterwegs gewesen sein. Als ihm nach eigener Aussage schwarz vor Augen wurde, kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Lichtmast. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort fuhr eine 60-jährige Autofahrerin auf sein Fahrzeug auf. Der Senior verletzte sich am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin verletzte sich an der Hand und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).