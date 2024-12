Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln nach versuchtem Tötungsdelikt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2563

Die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Berlin haben gestern Nachmittag die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Tegel aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll es gegen 15.20 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wickeder Straße zu einem Streit zwischen einer 58-jährigen Mieterin und ihrem 40-jährigen Sohn gekommen sein. In Folge dessen soll der Sohn seine Mutter mit einem Messer attackiert und schließlich vom Balkon aus dem ersten Obergeschoss hinuntergeworfen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte 58-Jährige in ein Krankenhaus, in dem ihr Zustand nach erfolgter Notoperation stabilisiert werden konnte. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe fest. Der 40-Jährige soll am heutigen Tag einem Ermittlungsgericht zum Erlass eines Unterbringungsbefehls vorgeführt werden, da bei ihm Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung bestehen.