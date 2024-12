Polizistin in den Finger gebissen

Nr. 2561

Vergangene Nacht biss in Kreuzberg ein Mann in den Finger einer Polizistin. Gegen 2 Uhr wurde die Polizei von einem Anwohner in die Stresemannstraße alarmiert. Nach Angaben des Anrufers hatte es dort einen lauten Knall gegeben. Daraufhin soll er zwei verdächtig handelnde Männer an einem Auto beobachtet haben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme verhielten sich die beiden Tatverdächtigen aggressiv gegenüber den eingetroffenen Einsatzkräften. Die beiden Männer im Alter von 35 und 20 Jahren sollen unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Besonders der Ältere kam nicht zur Ruhe und bäumte sich des Öfteren bedrohlich gegenüber den Einsatzkräften auf. Daher entschlossen sie sich, ihm Handfesseln anzulegen. Dabei löste sich der 35-Jährige zwischenzeitlich aus der Fixierung und biss einer Polizistin in den Finger. Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus musste sie ihren Dienst beenden. Das Duo steht im Verdacht, eine versuchte Sachbeschädigung an einem Fahrzeug begangen zu haben. Während der Jüngere am Ort entlassen wurde, brachten Einsatzkräfte den 35-Jährigen in ein Polizeigewahrsam, das er erst am heutigen Vormittag verlassen durfte. Ein Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.