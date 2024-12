Kind von Tram angefahren und verletzt

Nr. 2560

Bei einem Unfall mit einer Tram wurde gestern Nachmittag ein Kind in Heinersdorf verletzt. Zeugen berichteten, dass der Zehnjährige gegen 14.10 Uhr aus Richtung der Grundschule in der Tino-Schwierzina-Straße zur Haltestelle „Am Wasserturm“ gerannt sei und die Gleise vor der einfahrenden Tram überquert haben soll. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung fuhr der Tramfahrer das Kind an, wodurch der Junge am Kopf und Oberkörper verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zusammen mit dem später eingetroffenen Vater zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 33-jährige Tramfahrer beendete seinen Dienst und wurde durch Mitarbeitende der BVG betreut. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).