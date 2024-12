Festnahme nach Angriff auf Polizisten im Bordell

Nr. 2555

Heute früh griff ein Mann in Kreuzberg Polizisten an. Gegen 6 Uhr wurde die Polizei in ein Bordell in der Gitschiner Straße alarmiert. Dort soll sich ein 35-Jähriger geweigert haben, das Etablissement zu verlassen. Eingetroffene Einsatzkräfte forderten den Mann auf, sich anzukleiden und den Ort zu verlassen. Dem kam er nur widerwillig nach, schlug beim Anziehen plötzlich einer Polizistin ins Gesicht und trat ihr in den Bauch. Dadurch kam sie zu Fall und stieß sich den Kopf. Als ihre Kolleginnen und Kollegen den Tatverdächtigen zu Boden brachten, leistete er weiterhin Widerstand und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Nach erfolgter Festnahme brachten die Einsatzkräfte den Angreifer zum Zwecke einer richterlich angeordneten Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Aus diesem wurde er dem Kommissariat des Polizeiabschnitts 54, das die weiteren Ermittlungen führt, überstellt. Die verletzte Polizistin erlitt diverse Hämatome, kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und musste ihren Dienst beenden. Ihr ebenfalls angegriffener Kollege konnte seinen Dienst fortsetzen.