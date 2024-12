Brandstiftung in der Nacht

Nr. 2554

In der vergangenen Nacht kam es auf dem Gelände eines Klinikums in Wedding zu einem Brand. Gegen Mitternacht alarmierten Mitarbeitende des örtlichen Sicherheitsdienstes die Polizei und die Feuerwehr zum Augustenburger Platz. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein verhaltensauffälliger 45-jähriger Mann in einem Laborgebäude am Westring des Klinikgeländes einen Gitterwagen mit Wäsche in Brand gesetzt. Kräfte der Berliner Feuerwehr konnten den Brand vollständig löschen. Die Haussubstanz wurde nicht beschädigt. Da sich die beiden Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes bei einem ersten eigenen Löschversuch verletzt und Rauchgasvergiftungen zugezogen hatten, wurden sie im Klinikum ambulant behandelt. Anschließend konnten sie ihren Dienst fortsetzen. Der 45-Jährige wurde zwecks Feststellung seiner Personalien festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte er das Krankenhaus verlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.