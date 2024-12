Fahrzeuge beschädigt

Nr. 2552

Gestern Vormittag rief eine Frau die Polizei zu mehreren beschädigten Fahrzeugen in Niederschöneweide. Gegen 10.40 Uhr hatte die Anruferin festgestellt, dass ihr in der Hainstraße geparktes Fahrzeug von Unbekannten beschädigt worden war. Diese hatten den Wagen mit einem Sticker beklebt, der sich nicht mehr rückstandslos entfernen ließ. Außerdem war die Stoßstange mit Bauschaum besprüht worden. Derartige Beschädigungen wurden in der Folge an mehr als 40 Fahrzeugen in der Hainstraße sowie in der nahe gelegenen Scheiblerstraße im Ortsteil Baumschulenweg an mehr als 50 Fahrzeugen festgestellt. Teilweise war der Bauschaum auch in und um die Auspuffe herum gesprüht worden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen mit mutmaßlich politischem Hintergrund hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.