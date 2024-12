Überfall auf Sicherheitsmitarbeiter

Nr. 2551

Bisher Unbekannte überfielen gestern Vormittag zwei Geldboten eines Sicherheitsunternehmens in Charlottenburg. Nach bisherigem Kenntnisstand befanden sich die beiden 35 und 51 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter gegen 10.50 Uhr in einer Bankfiliale in der Kantstraße, als zwei Männer sie unter Vorhalt von Schusswaffen zur Herausgabe der mitgeführten Geldkassetten aufforderten. Mit ihrer Beute flüchteten die Tatverdächtigen dann in Richtung des vor der Tür der Filiale stehenden Fluchtwagens, eines dunklen Mercedes, in dem ein Komplize saß. Als der Fahrer des hinter dem Fluchtauto stehenden Geldtransporters versuchte, die Unbekannten an ihrer Flucht zu hindern, gab einer der Tatverdächtigen mindestens einen Schuss auf die Scheibe des Geldtransporters ab. Nur weil das Sicherheitsglas des Transporters standhielt, wurde der 62-jährige Fahrer nicht verletzt. Im Anschluss flüchtete das Trio mit hoher Geschwindigkeit in dem Mercedes in Richtung Bahnhof Zoo.

Etwa eine Stunde nach dem Überfall erhielt die Polizei über Notrufe Kenntnis von einem Brand in einer Tiefgarage in der Durlacher Straße in Wilmersdorf. Ein dunkler Mercedes – möglicherweise der Fluchtwagen der Räuber – brannte vollständig aus, bevor er durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Mehrere in der Garage geparkte Autos wurden durch die Hitzeentwicklung des Brandes ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zu der Brandstiftung wurden – genau wie die zum schweren Raub – von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts der Polizei Berlin übernommen. Sie dauern an.