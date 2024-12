Frau in einer Straßenbahn beleidigt und angegriffen

Nr. 2550

Gestern Nachmittag soll eine Frau in einer Tram in Karlshorst eine Heranwachsende beleidigt und verletzt haben. Dem ersten Erkenntnisstand zufolge befand sich eine 19-Jährige gegen 17.10 Uhr mit einer Begleiterin in einer Tram der Linie 37 in Richtung Siegfriedstraße und führte mit ihr ein Gespräch auf Spanisch. Eine 63-jährige Passagierin der Straßenbahn soll sich durch diese Unterhaltung persönlich angegriffen gefühlt und daraufhin die junge Frau beleidigt haben. Außerdem soll die Tatverdächtige die Heranwachsende aufgefordert haben, zurück in ihr Land zu gehen. Bei Erreichen der Haltestelle auf der Treskowallee soll die 63-Jährige der 19-Jährigen an den Haaren gezogen und sie geschubst haben. Hierbei fiel die 19-Jährige hin und verletzte sich an einer Hand. Eine medizinische Behandlung lehnte sie ab. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die stark alkoholisierte Tatverdächtige in der Nähe fest. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei ihr einen Wert von rund 2,3 Promille. Nachdem ihre Identität festgestellt worden war, durfte die Frau ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in enger Abstimmung mit dem Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.