Jugendlicher ohne Führerschein nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen festgenommen

Nr. 2549

Gestern Abend nahm die Polizei in Charlottenburg einen Jugendlichen ohne Führerschein nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen fest. Gegen 20.45 Uhr wollten Einsatzkräfte im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle am Kurfürstendamm einen Autofahrer kontrollieren. Der 15-Jährige ignorierte jedoch die Anhaltesignale, beschleunigte den VW und fuhr geradewegs auf einen Polizisten zu, der einem frontalem Zusammenstoß nur mit einem Sprung zur Seite entging. Der Jugendliche raste davon und flüchtete über die Joachimsthaler Straße in die Lietzenburger Straße, wo er bei roter Ampel in die Uhlandstraße abbog. Dort kollidierte er mit einer Lichtzeichenanlage und sprang aus dem rollenden VW, der daraufhin mit einem geparkten Smart zusammenstieß. Eine Polizistin konnte den schließlich zu Fuß flüchtenden Jugendlichen in einem Hinterhof der Uhlandstraße stellen. Nach erfolgter Festnahme fanden die Einsatzkräfte im Rahmen der Durchsuchung drei Handys, Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich, einen weiteren Fahrzeugschlüssel eines Sportwagens und einen Führerschein eines Dritten bei dem 15-Jährigen. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung durchsuchten die Einsatzkräfte den VW und beschlagnahmten diesen. Den Jugendlichen brachten sie zuerst zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und übergaben ihn danach seinem Vater. Gegenstand der Ermittlungen sind ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, eine Nötigung im Straßenverkehr, eine Verkehrsunfallflucht, ein Versuch der gefährlichen Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie das Dulden dessen gegen einen 24-jährigen Halter des VW. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) ist mit den Ermittlungen betraut.