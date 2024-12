In einen Fuß geschossen

Nr. 2548

Durch einen Schuss aus einer Faustfeuerwaffe erlitt gestern Abend ein Mann in Neukölln eine Verletzung an einem Fuß. Nach bisherigen Erkenntnissen brachte ein 34-Jähriger gegen 20 Uhr einen Einkaufswagen auf einem Supermarktparkplatz an der Lipschitzallee zum Abstellort zurück. Dabei soll ihn ein bislang unbekannter Mann angesprochen haben. Im weiteren Verlauf ergab sich eine kurze verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte aus einer Faustfeuerwaffe einen Schuss abgab. Durch den Schuss erlitt der 34-Jährige eine Fußverletzung. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Tatverdächtige in Richtung Fritz-Erler-Allee. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, insbesondere zum Hintergrund des Streites sowie der Schussabgabe, übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).