Drei Brände in Lichtenberg ohne bisherige Täteranhalte

Nr. 2544

Polizei und Feuerwehr wurden in der vergangenen Nacht zu drei Bränden im Ortsteil Karlshorst gerufen. Binnen einer halben Stunde standen zwei Container und ein Autoanhänger in Flammen. Kurz vor 22.30 Uhr brannte ein Altpapiercontainer in der Waldowallee nahe der Rheinsteinstraße. Ungefähr zehn Minuten später brannte ein Glascontainer an der Waldowallee Ecke Ehrenfeldstraße. Als Letztes brannte dann kurz vor 23 Uhr ein Autoanhänger auf der Maria-Matray-Straße. Die alarmierten Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr löschten sämtliche Brände. Ein unbekannt gebliebener Zeuge wies die Einsatzkräfte auf eine Jugendgruppe hin, die sich zuvor in dem Bereich aufgehalten haben soll. In diesem Zusammenhang überprüften die Polizistinnen und Polizisten ein Kind und einen Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren und führten dazu kurzfristige freiheitsbeschränkende Maßnahmen durch. Nach den derzeit vorhandenen Erkenntnissen besteht zu beiden jedoch kein konkreter Tatverdacht. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der Kontrolle an die Erziehungsberechtigten beziehungsweise den Jugendnotdienst übergeben. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen.