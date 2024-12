Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn

Nr. 2542

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Marzahn, bei dem sechs Personen verletzt beziehungsweise anschließend medizinisch versorgt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 36-jähriger Mann gegen 16.20 Uhr mit einem Auto die Märkische Allee in Richtung Landsberger Allee. An der Kreuzung zur Marzahner Promenade übersah er offenbar die herannahende Straßenbahn der Linie M6, die in Richtung Hackescher Markt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Tram, bei dem die Straßenbahn entgleiste. Durch die Kollision wurden sechs Personen verletzt. Der 36-jährige Autofahrer klagte über Kopf- und Nackenschmerzen und wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Straßenbahnfahrer und drei Fahrgäste wurden medizinisch vor Ort versorgt, eine weitere Person, die ebenfalls in der Straßenbahn mitgefahren war, kam für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Die Märkische Allee war in beide Fahrtrichtungen für den Straßenbahn- und den restlichen Verkehr in der Zeit von 16.25 Uhr bis 19 Uhr zwischen Poelchaustraße und Eastgate Parkhaus gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.