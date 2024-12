Mutmaßlicher Drogenhändler nach Auseinandersetzung im Krankenhaus

Nr. 2537

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizeidirektion 2 (West) zu einem verletzten Jugendlichen in Spandau gerufen. Zu dem Zeitpunkt befand sich der 17-Jährige im U-Bahnhof Rathaus Spandau und wies eine Stichverletzung an einem Bein auf. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Verletzte, ein mutmaßlicher Drogenhändler, gegen 15 Uhr im Münsinger Park von einem 16-Jährigen nach Betäubungsmitteln gefragt worden. Zu einem Verkauf soll es nicht gekommen sein. Stattdessen soll der 17-Jährige dem Jüngeren ein Handy aus den Händen gerissen, ihn mit einem Messer bedroht und sich dann zum U-Bahnhof Rathaus Spandau begeben haben. Dorthin sollen ihm der 16-Jährige und dessen gleichaltriger Begleiter gefolgt sein und ihn zur Rede gestellt haben. Im weiteren Verlauf soll es dann zu wechselseitigen Schlägen und Tritten gekommen sein. Mithilfe von Sicherheitskräften im Auftrag der BVG konnte der 17-Jährige, der während der Auseinandersetzung wiederholt versucht haben soll, ein Messer aus seinem Rucksack zu holen, zu Boden gebracht werden. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 17-Jährige sich bei dem Gerangel versehentlich selbst mit dem Messer verletzt haben könnte. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch Polizeikräfte kam er in ein Krankenhaus, in dem er operiert werden musste. In seinem Rucksack fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel. Die beiden 16-Jährigen und das Sicherheitspersonal blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und illegalen Handels mit Betäubungsmitteln übernahm ein Fachkommissariat der Direktion 2.