Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Einsatzwagens der Polizei

Nr. 2536

In der vergangenen Nacht stieß in Wedding ein Polizeifahrzeug mit einem Taxi zusammen. Gegen 23.45 Uhr war der 29-jährige Fahrer des Wagens mit Blaulicht auf der Müllerstraße in Richtung Chausseestraße unterwegs zu einem Einsatz. Als der Beamte bei Rot in den Kreuzungsbereich Müllerstraße/Sellerstraße einfuhr, stieß er mit einem von rechts aus der Sellerstraße kommenden Taxi zusammen, dessen 42-jähriger Fahrer nach links in die Müllerstraße abbiegen wollte. Der Taxifahrer und der Fahrer des Einsatzwagens blieben unverletzt; die 26 Jahre alte Beifahrerin im Einsatzfahrzeug klagte über Schmerzen an einer Hand und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen