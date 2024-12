Mutmaßlicher Drogenhändler verletzt Polizisten

Nr. 2535

Bei einem Polizeieinsatz in Wedding verletzte ein mutmaßlicher Drogenhändler gestern Abend zwei Polizeibeamte. Gegen 18 Uhr beobachteten Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 17 einen Mann, der auf dem Leopoldplatz offenbar mit Drogen handelte. Nach Hinzuziehung weiterer, uniformierter Kräfte traten ebendiese an den Tatverdächtigen heran. Weil der Mann bereits beim Ansprechen Widerstand leistete und versuchte, sich der Identitätsfeststellung sowie Sachverhaltsklärung zu entziehen, kam es im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der bis dato Unbekannte um sich schlug und trat. In der Folge klagte ein Kollege über Schmerzen im Rücken, mit denen er im Dienst verblieb, wohingegen ein an der Hand verletzter Polizist in ein Krankenhaus kam. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, seinen Dienst jedoch nicht fortsetzen.

Der mutmaßliche Drogenhändler, ein 30-Jähriger, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, weil er noch vor seiner Festnahme mindestens eine mit Betäubungsmitteln gefüllte Kugel heruntergeschluckt haben soll und über Unwohlsein klagte. Er wird sich wegen des Verdachts des Drogenhandels, Widerstands und wegen Körperverletzung verantworten müssen. Die Ermittlungen dazu dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.