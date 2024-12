Geldautomat gesprengt

Nr. 2534

In der vergangenen Nacht sprengten bislang Unbekannte in Marzahn mindestens einen Geldautomaten. Ein Sicherheitsmitarbeiter alarmierte gegen 3 Uhr die Polizei, als er drei Personen bemerkte, die in den Tresorraum einer Bankfiliale in der Marzahner Promenade einbrachen. Dort brachten die Tatverdächtigen Sprengsätze an mindestens einem Geldautomaten an und zündeten diese. Verletzt wurde niemand, aber es entstand erheblicher Sachschaden. Nach der Tat sollen zwei Männer mit Fahrrädern und einer mit einem E-Scooter in Richtung Franz-Stenzer-Straße geflüchtet sein. Ob und wie viel Geld sie erbeuteten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen eines Fachkommissariats des Landeskriminalamtes.