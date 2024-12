Mann fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 2533

Die Polizei wurde gestern Abend zu einer Auseinandersetzung nach Marzahn gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge zündete ein 28-Jähriger gegen 19.25 Uhr vor einem Haus in der Mehrower Allee mehrere Böller. Daraufhin wurde er von einem 37-Jährigen angesprochen und um Ruhe gebeten. Danach soll sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelt haben, bei der der Jüngere den Älteren fremdenfeindlich beleidigt haben soll. Als der Jüngere weggegangen sein soll, habe der Ältere ihn verfolgt, ihn am Kragen gepackt, in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gebracht. Dabei soll der Jüngere kurzzeitig keine Luft mehr bekommen haben. Anschließend alarmierte er die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien von beiden Männern fest und beschlagnahmten zwei verbliebene Böller, da diese keine CE-Kennzeichnung aufwiesen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.