Frau von Straßenbahn angefahren

Nr. 2532

Einsatzkräfte des Abschnitts 51 wurden gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn in Friedrichshain alarmiert. Den ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 21-Jährige kurz vor 17 Uhr die Fahrbahn der Landsberger Allee in Richtung St. Petri-Luisenstadt-Friedhof – kurz vor der Tramhaltestelle Klinikum im Friedrichshain. Beim Überqueren der Gleise wurde sie von einer Tram angefahren, die in Richtung Platz der Vereinten Nationen unterwegs war und deren 48-jährige Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Rettungskräfte brachten die im Gesicht und im Rumpfbereich verletzte Fußgängerin ins Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Landsberger Allee war für die Unfallaufnahme ab Richard-Sorge-Straße in Richtung Innenstadt bis etwa 19.40 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.