Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2531

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Spandau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 87-jähriger Fußgänger gegen 16.30 Uhr die Fahrbahn des Grünhofer Wegs betreten haben. Ein 44-jähriger Autofahrer, der den Grünhofer Weg vom Brunsbütteler Damm kommend in Richtung Altonaer Straße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Mann an. Durch den Zusammenprall stürzte der Senior und wurde von dem Auto überrollt. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Grünhofer Weg war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme zwischen Altonaer Straße und Brunsbütteler Damm voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.