Mann niedergestochen

Nr. 2528

Gestern Abend alarmierte ein Passant die Polizei nach Zehlendorf, nachdem er auf einem Gehweg einen Verletzten bemerkt hatte. Dieser, ein 21-Jähriger, gab später an, ein anderer Mann habe ihn gegen 20.30 Uhr in einer Parkanlage am Teltower Damm mit einem Messer angegriffen. Der 21-Jährige erlitt Stichverletzungen im Rücken und im Bereich der Brustwirbelsäule sowie eine Schnittwunde im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert werden musste. In welcher Beziehung der Angreifer und der Verletzte gegebenenfalls standen und was der Hintergrund der Tat war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 4 (Süd).