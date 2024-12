Überfall auf Tankstelle

Nr. 2527

Gestern Abend überfielen zwei Maskierte eine Tankstelle in Marienfelde. Gegen 19.15 Uhr alarmierte ein 29-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle am Lichterfelder Ring die Polizei und gab an, dass die beiden Unbekannten ihn aufgefordert hatten, Bargeld herauszugeben. Dabei sollen sie ihm eine Pistole und ein Reizgasspray vorgehalten haben. Der 29-Jährige weigerte sich und wehrte sich, indem er Gegenstände nach den beiden warf. Daraufhin versprühte einer der Maskierten Reizgas im Tankstellenraum. Das Duo ließ dann von seinem Vorhaben ab und flüchtete anschließend in Richtung Waldsassener Straße. Der Tankstellenmitarbeiter klagte über Reizungen der Augen und der Atemwege. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Direktion 4 (Süd).