Einbruch in ein Lagerhaus

Nr. 2525

Gestern Vormittag alarmierte ein Zeuge die Polizei nach Moabit. Er hatte gegen 11.25 Uhr verdächtige Personen an einem Lagerhaus in der Ellen-Epstein-Straße bemerkt. In dem Lagerhaus stellten die Einsatzkräfte dann circa 400 aufgebrochene Lagerräume fest. Bei der Tatortarbeit fanden sie in fünf Räumen verdächtige Gegenstände, darunter gefälschte Markenprodukte und circa 2.000 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak. Dazu ermittelt nun das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg. Die weiteren Ermittlungen zum Lagereinbruch führt eine Fachdienststelle der Polizeidirektion 2 (West).