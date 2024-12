Seniorin beraubt – Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Nr. 2524

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannten Mannes. Er soll am Samstag, dem 4. Mai 2024, gegen 14.05 Uhr, eine 68 Jahre alte Frau an der Grünanlage in der Hilde-Ephraim-Straße von hinten angegriffen und ihr gewaltsam eine Goldkette vom Hals gerissen haben. Dabei wurde die Seniorin am Finger verletzt. Möglicherweise hat der Unbekannte die Frau bereits vorher, ab circa 13.50 Uhr, verfolgt, als sie mit der S-Bahn vom S-Bahnhof Charlottenburg bis zum S-Bahnhof Grunewald unterwegs war. Nach der Tat soll der Unbekannte zurück zum S-Bahnhof Grunewald geflüchtet sein.

circa 20 bis 30 Jahre alt

circa 160 cm bis 170 cm groß

arabischer oder türkischer Phänotyp

normale Statur

kurze schwarze Haare, kurzer Vollbart

rundes Gesicht

Der Gesuchte trug schwarze Oberbekleidung und eine dunkle Hose.

Wer erkennt den Abgebildeten und kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise können an das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664-273110 (innerhalb der Bürozeiten), außerhalb der Bürodienstzeiten an (030) 4664-271100, per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.