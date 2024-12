Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Nr. 2522

In der vergangenen Nacht versuchten mehrere Männer in Köpenick, einen Geldautomaten zu sprengen. Nach bisherigen Erkenntnissen wuchteten die bislang Unbekannten gegen 2.20 Uhr erst die Eingangstüren eines Einkaufszentrums in der Pablo-Neruda-Straße und dann die im Zentrum befindliche Eingangstür einer Bankfiliale auf. Anschließend manipulierten sie einen Geldautomaten. Zur offenbar beabsichtigten Sprengung kam es allerdings nicht. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.