Angriff auf dem Heimweg

Nr. 2521

Gestern Abend wurde ein Passant auf einen Verletzten in Plänterwald aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach ersten Erkenntnissen soll der später Verletzte gegen 23.40 Uhr auf dem Heimweg einen Bus an der Köpenicker Landstraße verlassen haben. Dabei habe er eine syrische Flagge um die Schultern getragen. In Höhe des Dammwegs soll dann ein Wagen angehalten haben, aus dem fünf unbekannte Tatverdächtige an den Mann herangetreten seien. Die Fremden, die nach Angaben des 26-Jährigen libanesisches Arabisch gesprochen haben sollen, hätten den Mann in der Folge geschlagen und getreten, bis dieser das Bewusstsein verloren habe. Nachdem er wieder zu sich gekommen sei, setzte er seinen Weg fort. In Höhe Baumschulenstraße begegnete er dann dem Passanten, der den Notruf alarmierte. Der 26-Jährige wurde mit mehreren Platzwunden im Gesicht sowie einem Hämatom in der Hüftgegend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung mit politischem Hintergrund hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.