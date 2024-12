Wohnungslose durch Feuer an Hand verletzt

Nr. 2520

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 42 wurden in der vergangenen Nacht zu einer verletzten Frau in Schöneberg alarmiert. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte die wohnungslose 38-Jährige gegen 0.30 Uhr in einem Treppenaufgang im S-Bahnhof Yorckstraße in einem Schlafsack genächtigt, als sie von zwei Passanten geweckt wurde, die ein Feuer im Fußbereich des Schlafsackes austraten. Anschließend entfernten sich die unbekannt gebliebenen Personen. Ein weiterer Zeuge alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Frau erlitt durch das Feuer eine Brandverletzung an einer Hand. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).