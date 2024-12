Mann mit Schussverletzung im Krankenhaus

Nr. 2519

Gestern Morgen erlitt ein Mann in Wilmersdorf eine Schussverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierten Anwohnende die Polizei, da sie gegen 8.30 Uhr Schreie aus einer Bar in der Duisburger Straße gehört hatten. Als die Polizeikräfte dort erschienen, entdeckten sie den 27-Jährigen mit einer Schussverletzung im Rumpf auf dem Boden liegend. Er befand sich allein in der Bar. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Geschehen sowie zum Hintergrund der Tat dauern an und wurden von dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.