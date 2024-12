Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Nr. 2518

Gestern Abend beschädigte ein Heranwachsender bei der Flucht vor der Polizei im Ortsteil Wedding mehrere parkende Autos. Gegen 19.10 Uhr wollten Einsatzkräfte der Polizei den 20-Jährigen Fahrer eines Pkw in der Seestraße überprüfen. Dieser hielt zwar zunächst an, als ein Beamter jedoch an den VW herantrat, gab der Fahrer unvermittelt Gas und beschleunigte stark, offenbar um sich der Überprüfung zu entziehen. Bei seiner Flucht überfuhr der 20-Jährige einen Gehweg und beschädigte einen Transporter sowie drei Pkw. In der Limburger Straße kam der Wagen dann zum Stehen. Einsatzkräfte nahmen den Fahrer fest und beschlagnahmten den Pkw. Der 20-Jährige musste sich im Polizeigewahrsam erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterziehen. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Im Auto befand sich neben zwei weiteren Erwachsenen auch ein 13 Monate altes Baby. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Verkehrsunfallflucht führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).