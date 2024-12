Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2517

Gestern Nachmittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Marzahn verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 67-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bruno-Baum-Straße in Richtung Landsberger Allee unterwegs gewesen sein. Beim Rechtsabbiegen in die Landsberger Allee übersah er offenbar einen 59 Jahre alten Fußgänger, der die Straße an einer Fußgängerfurt überquerte, und fuhr ihn an. Durch den Zusammenprall wurde der 59-Jährige in die Luft geschleudert und stürzte dann auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er Verletzungen am Bauch und an einem Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verletzungen sind dem Vernehmen nach nicht lebensbedrohlich. Der Autofahrer blieb unverletzt, stand aber deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.